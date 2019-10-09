Телеком

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

Телеком 09.10.2019 11:11 Реклама
371 0
09.10.2019 11:11 Реклама


Оператор выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.
С октября новым пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.
Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.
Для уже действующих пользователей нашей сети при переходе на новую линейку «Включайся» и подключении услуги «кэшбэк» засчитается предыдущий стаж обслуживания, и кэшбэк может начисляться по максимуму до 30%.
«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», —  отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
«Новые тарифы МегаФон, дополняющие линейку «Включайся», обещают возможность реальной экономии. Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!
Начисления нельзя вывести или использовать в качестве абонплаты, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например, «безлимитный интернет на 30 дней», если ваш тариф не содержит безлимитного интернета, или «безлимитную связь на 30 дней». Эта инициатива МегаФона может положительно сказаться на средней времени жизни абонента оператора», — Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics.
Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.
*- кэшбек доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».  Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России
13.09.2019 14:44
9992 1
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию
26.09.2019 12:57
4062 0
Компании Юга интегрируют телефонию с CRM
19.09.2019 16:22
3742 0
Телеком
07.10.2019 15:01
Телеком 07.10.2019 15:01
9519 3 Обсудить

0
Далее
Телеком
04.10.2019 15:29
Телеком 04.10.2019 15:29
2651 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2019 10:13
Телеком 03.10.2019 10:13
1716 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 16:35
Телеком 02.10.2019 16:35
1113 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:57
Телеком 02.10.2019 15:57
489 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:39
Телеком 02.10.2019 15:39
281 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.09.2019 09:25
Телеком 30.09.2019 09:25
2495 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.09.2019 12:57
Телеком 26.09.2019 12:57
4062 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.09.2019 13:13
Телеком 25.09.2019 13:13
1539 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.09.2019 13:41
Телеком 24.09.2019 13:41
1841 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 14:14
Телеком 23.09.2019 14:14
1410 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 13:17
Телеком 23.09.2019 13:17
570 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 12:12
Телеком 23.09.2019 12:12
478 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.09.2019 16:22
Телеком 19.09.2019 16:22
3742 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.09.2019 14:44
Телеком 13.09.2019 14:44
9992 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:01
Сбербанк в Волгограде: банковские услуги в сельской местности становятся доступнееСмотреть фотографии
15:36
Трагедия из-за сапог: В Волгоградской области пастух задушил напарника шнуркомСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель черной иномарки сбил пешехода и дал по газам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:58
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты Смотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станцииСмотреть фотографии
13:02
Зима близко: В Волгограде начали консервировать фонтаныСмотреть фотографии
12:57
Следователи разоблачили постановочное похищение невесты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде депутату Госдумы пожаловались на фантастические расценки за газификацию домовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгоградской области выявили хронических алкоголиков с водительскими правамиСмотреть фотографии
11:11
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связиСмотреть фотографии
11:08
Волгоградская область покажет себя на "Золотой осени" в МосквеСмотреть фотографии
10:28
Гоняли на скорости: появилось видео с места гибели компании молодежи в Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Жители Волгограда жалуются в полицию на внезапное списание денег с банковских картСмотреть фотографии
09:13
Реалии, скрытая красота и вечная печаль «Острова Людникова» в Волгограде. ФОТОРЕПОРТАЖСмотреть фотографии
07:22
В Волгоградской области компания молодежи погибла в страшной аварииСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде за взятку судят сотрудников управления РосалкогольрегулированияСмотреть фотографии
17:08
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяинаСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектовСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под судСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздникСмотреть фотографии
15:04
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом водитель-лихач устроил кровавое месиво на уличном рынкеСмотреть фотографии
13:37
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройкаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области напавшую на ребенка овчарку застрелили из табельного оружияСмотреть фотографии
13:06
Подвели итоги конкурса благоустройству набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
12:48
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похуденияСмотреть фотографии
12:03
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровеньСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведениемСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 