МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

Телеком 09.10.2019 11:11 Реклама
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09.10.2019 11:11 Реклама
Оператор выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.
С октября новым пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.
Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.
Для уже действующих пользователей нашей сети при переходе на новую линейку «Включайся» и подключении услуги «кэшбэк» засчитается предыдущий стаж обслуживания, и кэшбэк может начисляться по максимуму до 30%.
«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
«Новые тарифы МегаФон, дополняющие линейку «Включайся», обещают возможность реальной экономии. Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!
Начисления нельзя вывести или использовать в качестве абонплаты, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например, «безлимитный интернет на 30 дней», если ваш тариф не содержит безлимитного интернета, или «безлимитную связь на 30 дней». Эта инициатива МегаФона может положительно сказаться на средней времени жизни абонента оператора», — Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics.
Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.
*- кэшбек доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.
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