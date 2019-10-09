В Волгоградской области компания молодежи погибла в страшной аварии





Легковой автомобиль, по предварительным данным, врезался в дерево в Волгоградской области, в результате погибли четыре человека и один пострадал. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня ночью в Михайловском районе на проселочной дороге. В аварию попала компания молодежи, которая находилась в автомобиле ВАЗ-2106. 18–летний водитель, имевший 3-х месячный стаж вождения, взял машину у отца. В результате ДТП погиб сам молодой водитель, его 19-летний товарищ, у которого был день рождения, и две девушки - сестры 18 и 16 лет. В аварии выжил лишь один человек - 18-летний парень. Он получил травмы и был доставлен в больницу.



