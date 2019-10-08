Общество

Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройка

Общество 08.10.2019 13:37
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08.10.2019 13:37


Строительные работы за глухим забором развернулись рядом с Центральным рынком Волгограда на том самом месте, где месяц назад горел торговый павильон. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня от неприметного строения из пластика, которое к ЧМ-2018 спрятали за огромными баннерами с видами города, мало что осталось. Видно, что работы по демонтажу павильона выходят на финишную прямую.

Торговый объект, напомним, 8 сентября подпортил огонь: горела обшивка фасада на площади 30 кв. м. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. По озвученной тогда предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. По информации "Высоты 102", к этому торговому объекту имеет отношение семья Владлена Колесникова – руководителя фракции партии "Единая Россия" в Волгоградской городской думе.

Объект семьи депутата сегодня, как убедились журналисты "Высоты 102", переживает второе рождение. В информационном щите на заборе указано, что здесь ведутся работы по реконструкции нежилых зданий в объект многофункционального назначения. В мэрии пояснили, что реконструкция проводится за счет собственника. Планируется, что на месте непримечательного павильона, расположенного в самом центре города рядом с рынком, появится современный двухэтажный торговый объект с фуд-зоной. 

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