Экономика

ВТБ размещает новый выпуск инвестиционных облигаций

Экономика 07.10.2019 15:06 Реклама
184 0
07.10.2019 15:06 Реклама


Банк ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 «Накопительный коридор нефть+золото» со сроком обращения 1 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых. Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, определенном при размещении продукта.
Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти +/- 9 долларов, цена золота +/- 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет $60, цена золота — $1 500, то диапазон будет определен по нефти - в $51-69, по золоту – в $1 365-1635. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход. Выплаты по нему будут происходить два раза в год - 21 апреля 2020 года и 20 октября 2020 года. При этом потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше.
Заявки на приобретение бумаг принимаются до 18 октября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ размещает в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро-доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ.
«Мы видим спрос клиентов на инвестиционные облигации. Потенциальная доходность по ним может быть выше, чем по депозитам. Риски потери средств при этом практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
29084 18
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи
01.10.2019 15:46
24121 8
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей
23.09.2019 14:30
21016 17
Экономика
07.10.2019 16:10
Экономика 07.10.2019 16:10
529 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 15:33
Экономика 07.10.2019 15:33
381 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 09:55
Экономика 07.10.2019 09:55
2982 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.10.2019 13:26
Экономика 05.10.2019 13:26
8283 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 13:58
Экономика 04.10.2019 13:58
1591 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 13:31
Экономика 04.10.2019 13:31
334 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 12:37
Экономика 04.10.2019 12:37
459 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 11:08
Экономика 04.10.2019 11:08
1207 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 09:55
Экономика 04.10.2019 09:55
436 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 16:26
Экономика 03.10.2019 16:26
1203 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 15:36
Экономика 03.10.2019 15:36
586 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 14:29
Экономика 03.10.2019 14:29
472 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 13:31
Экономика 03.10.2019 13:31
8474 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 12:30
Экономика 03.10.2019 12:30
668 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 11:08
Экономика 03.10.2019 11:08
677 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
В администрации Волгоградской области – череда кадровых назначенийСмотреть фотографии
17:39
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»Смотреть фотографии
17:18
В Волгограде водитель разбитой машины оставил вместо себя собачку и исчезСмотреть фотографии
16:10
Волжские тепловые сети получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом пьяный дебошир задержан за стрельбу из ружьяСмотреть фотографии
15:40
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновленияСмотреть фотографии
15:33
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужнаСмотреть фотографии
15:01
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»Смотреть фотографии
14:48
Губернатор Волгоградской области устроил перестройку своим заместителям Смотреть фотографии
14:13
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадокСмотреть фотографии
13:48
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признанийСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде требуют снести «Сосновый бор» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде два крепких парня обокрали супермаркет под прицелом видеокамерСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
Богатые и бедные: Волгограду указали место в рейтинге городов по уровню зарплатСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде Audi врезалась в ограждение дороги, пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:55
Группа компаний «БИС»: новый логистический центр и аквапарк начнут строить уже в 2020 годуСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде у подножия Мамаева кургана загорелась легковушка, двое человек пострадалиСмотреть фотографии
22:08
В центре Волгограда читающая дама на асфальте озадачила прохожихСмотреть фотографии
21:59
В Волгоградской области две женщины пострадали в перевернувшейся маршруткеСмотреть фотографии
20:57
Волгоградская область прославилась одним из самых низких прожиточных минимумов в ЮФОСмотреть фотографии
16:48
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы «Ротора»Смотреть фотографии
16:30
На Волгоградскую область надвигается ураган с градомСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадалиСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде ночью сгорели шесть автомобилейСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинетСмотреть фотографии
19:51
Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из СаранскаСмотреть фотографии
17:25
Экологи запретили купаться в волгоградском прудуСмотреть фотографии
16:32
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
В Волгоградской области назвали цену обмана дольщиковСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде искали преступников среди водителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 