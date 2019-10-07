В Волгограде прокуроры юга России сразились в мини-футбол

Спорт 07.10.2019 13:17
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07.10.2019 13:17
Победителем турнира по мини-футболу среди прокуратур Южного федерального округа и обладателем Переходящего кубка ЮФО стала команда Ростовской области, 2 место заняла команда Военной прокуратуры Южного военного округа, 3 место – команда прокуратуры Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, соревнования, которые в минувшие выходные прошли в Волгограде, организованы по инициативе управления Генеральной прокуратуры в Южном Федеральном округе и под непосредственным руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя.
За кубок ЮФО боролись сборные команды прокуратур республик Адыгея, Калмыкия, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, города Севастополя, а также команды военной прокуратуры Южного военного округа и Южной транспортной прокуратуры. Все 10 футбольных команд продемонстрировали не только зрелищную игру, но и неиссякаемую волю к победе, настоящий мужской характер.
За игрой наблюдали начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе Константин Сомов, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, вице-губернатор региона Евгений Харичкин, Южный транспортный прокурор Геннадий Крук, прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник, руководители и сотрудники прокуратуры Волгоградской области, участники сборных команд органов прокуратуры ЮФО и их болельщики. В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие заслуженный футболист Александр Беркетов.
Помимо командных наград, организаторы соревнований отметили отдельных игроков индивидуальными призами. Лучшим вратарем турнира признан ростовчанин Александр Воропаев. Лучшим бомбардиром признан Артем Житников из команды Военной прокуратуры Южного военного округа. Приз лучшему игроку по праву присужден защитнику команды прокуратуры Волгоградской области Ивану Фоменко.
Отметим, что турниры за обладание кубком проходят ежегодно в различных регионах Южного Федерального округа.
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