









Нескончаемый поток «железных коней» сегодня наблюдали те, кто пришел насладиться красками осени на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, которые стали невольными очевидцами мотопарада, сотни байкеров прибыли к монументу «Родина – мать зовет!», чтобы, видимо, правильно настроиться на победу в «Гонках на выживание», которые пройдут сегодня в Такторозаводском районе на площадке байк-шоу. К этому событию байкеры подготовились основательно, украсив не только свои мотоциклы, но и себя.









Отметим, что на фееричное автошоу, которое проводится по случаю официального завершения мотосезона, в Волгоград прибыли гонщики-экстремалы из Москвы и других российских городов.



