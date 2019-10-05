Общество

Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в Волгограде

Общество 05.10.2019 16:32
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05.10.2019 16:32




Нескончаемый поток «железных коней» сегодня наблюдали те, кто пришел насладиться красками осени на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, которые стали невольными очевидцами мотопарада, сотни байкеров прибыли к монументу «Родина – мать зовет!», чтобы, видимо, правильно настроиться на победу в «Гонках на выживание», которые пройдут сегодня в Такторозаводском районе на площадке байк-шоу. К этому событию байкеры подготовились основательно, украсив не только свои мотоциклы, но и себя.


Отметим, что на фееричное автошоу, которое проводится по случаю официального завершения мотосезона, в Волгоград прибыли гонщики-экстремалы из Москвы и других российских городов.


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