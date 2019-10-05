Экология

Экологи запретили купаться в волгоградском пруду

Экология 05.10.2019 17:25
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05.10.2019 17:25


Волгоградцев предупредили об опасности пруда, который расположен на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, основанием для ограничения пользования водного объекта послужили анализы проб, взятых специалистами МУ  «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды». Так, в пробах отмечается систематическое органическое загрязнение водоема (превышение норм БПК5 до 10 раз и ХПК до 3-х раз), марганцу до 9 раз, повышенная общая минерализация и незначительные превышения ПДК по хлоридам, алюминию и железу. Впрочем, в учреждении пояснили, что все выявленные превышения наблюдаются на постоянном уровне в течение многолетнего периода и носят в основном природный характер. Так, превышение по марганцу и показателя загрязнения воды органикой специалисты связывают с листвой, которая попадает в воду. А вот наличия превышений по азоту аммонийному, который является показателем присутствия фекальных стоков, в природной воде  не зафиксировано.
Ранее в редакцию ИА «Высота 102» жаловались волгоградцы на то, в каком заброшенном состоянии находится этот пруд и выражали сожаление в связи с тем, что власти города не занимаются его благоустройством. 


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