В Волгограде искали преступников среди водителей

Общество 05.10.2019 12:46
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05.10.2019 12:46
В Волгограде подведены итоги масштабного рейда на дорогах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне сотрудники ГИБДД останавливали в массовом порядке автомобили для проверки водителей и правил соблюдения ими дорожного движения. В рейде приняли участие около 50 экипажей городской и областной госавтоинспекций.
Особое внимание уделялось выявлению фактов нетрезвого вождения, нарушениям правил перевозки детей, соблюдению правил тонировки, использованию водителями и пассажирами ремней безопасности.
В результате за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены свыше 130 водителей. Самые часто допускаемые нарушения связаны с нарушение правил тонировки, 27 водителей проигнорировали необходимость использования ремней безопасности. Выявлены также факты управления не зарегистрированным в установленном порядке транспортом, управление без прав и документов, госномеров, нанесение незаконной цветовой расцветки службы такси, а также ряд других.
При проведении мероприятий в соответствии с действующим законодательством водители проверялись по базам ГИБДД на причастность к ранее совершённым преступлениям.
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