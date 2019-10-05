В Волгограде искали преступников среди водителей





В Волгограде подведены итоги масштабного рейда на дорогах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне сотрудники ГИБДД останавливали в массовом порядке автомобили для проверки водителей и правил соблюдения ими дорожного движения. В рейде приняли участие около 50 экипажей городской и областной госавтоинспекций.

Особое внимание уделялось выявлению фактов нетрезвого вождения, нарушениям правил перевозки детей, соблюдению правил тонировки , использованию водителями и пассажирами ремней безопасности.

В результате за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены свыше 130 водителей. Самые часто допускаемые нарушения связаны с нарушение правил тонировки, 27 водителей проигнорировали необходимость использования ремней безопасности. Выявлены также факты управления не зарегистрированным в установленном порядке транспортом, управление без прав и документов, госномеров, нанесение незаконной цветовой расцветки службы такси, а также ряд других.

При проведении мероприятий в соответствии с действующим законодательством водители проверялись по базам ГИБДД на причастность к ранее совершённым преступлениям.



