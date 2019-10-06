Общество 06.10.2019 07:36
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06.10.2019 07:36
На 90 суток приостановлена деятельность кабинета приема детского населения в ФАП "Ромашковский" ГБУЗ "Палласовская ЦРБ". Как сообщает ИА "Высота 102", такое постановление вынес Палласовский районный суд по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений (ст. 6.4 КоАП РФ).
Административное правонарушение, как следует из материалов дела, было совершено в селе Ромашки Палласовского района 9 сентября текущего года. В этом день в ФАП с проверкой прибыла комиссия. Инспекторы нашли массу нарушений в кабинете приема детского населения и процедурном кабинете. В частности, на полу линолеум был уложен не на всю площадь помещения, не был подведен под плинтус, что затрудняло проведение влажной уборки помещения. На стенах проверяющие увидели трещины и осыпающуюся краску, а на потолке - следы от протекания кровли, дыры, создающие угрозу его обрушения. Претензии возникли и к светильникам, которые не соответствовали требованиям СанПиН. В процедурном кабинете вообще отсутствовала горячая вода, нашлись нарекания и к медицинской мебели. Инспекторы пришли к выводу, что все выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья работников ФАП "Ромашковский" и населению населенного пункта Ромашки.
В суде уточнили, что постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению. Административное наказание в виде приостановления деятельности может быть снято досрочно, если юридическое лицо устранит все нарушения.
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