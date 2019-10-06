Общество

В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинет

Общество 06.10.2019 07:36
13537 16
06.10.2019 07:36


На 90 суток приостановлена деятельность кабинета приема детского населения в ФАП "Ромашковский" ГБУЗ "Палласовская ЦРБ". Как сообщает ИА "Высота 102", такое постановление вынес Палласовский районный суд по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений (ст. 6.4 КоАП РФ). 
Административное правонарушение, как следует из материалов дела, было совершено в селе Ромашки Палласовского района 9 сентября текущего года. В этом день в ФАП с проверкой прибыла комиссия. Инспекторы нашли массу нарушений в кабинете приема детского населения и процедурном кабинете. В частности, на полу линолеум был уложен не на всю площадь помещения, не был подведен под плинтус, что затрудняло проведение влажной уборки помещения. На стенах проверяющие увидели трещины и осыпающуюся краску, а на потолке - следы от протекания кровли, дыры, создающие угрозу его обрушения. Претензии возникли и к светильникам, которые не соответствовали требованиям СанПиН. В процедурном кабинете вообще отсутствовала горячая вода, нашлись нарекания и к медицинской мебели. Инспекторы пришли к выводу, что все выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья работников ФАП "Ромашковский" и населению населенного пункта Ромашки.
В суде уточнили, что постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению. Административное наказание в виде приостановления деятельности может быть снято досрочно, если юридическое лицо устранит все нарушения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
46848 48
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра
07.09.2019 16:05
31536 0
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
30567 10
Общество
06.10.2019 09:16
Общество 06.10.2019 09:16
1034 8 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 19:01
Общество 05.10.2019 19:01
1121 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 16:32
Общество 05.10.2019 16:32
6444 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 12:46
Общество 05.10.2019 12:46
2274 11 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 11:07
Общество 05.10.2019 11:07
872 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 22:54
Общество 04.10.2019 22:54
8176 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 13:54
Общество 04.10.2019 13:54
7840 28 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 13:31
Общество 04.10.2019 13:31
8961 9 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 11:43
Общество 04.10.2019 11:43
13819 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 15:59
Общество 03.10.2019 15:59
18173 23 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 15:39
Общество 03.10.2019 15:39
10899 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 12:16
Общество 03.10.2019 12:16
1969 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:38
Общество 03.10.2019 10:38
9669 14 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:12
Общество 03.10.2019 10:12
851 5 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 09:50
Общество 03.10.2019 09:50
1423 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:57
В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадалиСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградскую область вернутся теплые грозыСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде ночью сгорели шесть автомобилейСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинетСмотреть фотографии
19:51
Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из СаранскаСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарныеСмотреть фотографии
17:25
Экологи запретили купаться в волгоградском прудуСмотреть фотографии
16:32
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградские гандболистки победили в очередном матче Суперлиги чемпионата РоссииСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области назвали цену обмана дольщиковСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде искали преступников среди водителейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком и прикинулась невинной овечкойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
В Советском районе Волгограда до конца года обновят вторую очередь Петровского паркаСмотреть фотографии
10:22
Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградцаСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области пенсионерка-велосипедистка погибла под колесами автоСмотреть фотографии
22:54
Учителем года России-2019 стала педагог из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»Смотреть фотографии
16:10
Следователи разбираются в конфликте с участием вице-спикера Волжской гордумыСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде правозащитника Гольдера за коммерческий подкуп осудили на 9 лет колонииСмотреть фотографии
15:29
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игрыСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде подросток на машине устроил ДТП около школыСмотреть фотографии
15:17
Подследственные экс-депутаты гордумы Волгограда изучают материалы дела на воздухеСмотреть фотографии
13:58
Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайнСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузовСмотреть фотографии
13:31
Вопрос уборки бесхозной территории у главного музея Волгограда повис в воздухеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьевСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животныхСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета ФедерацииСмотреть фотографии
11:43
Ошиблись на миллион: прокуратура заставила пересчитать плату за капремонт для 303 домов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 