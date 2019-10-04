В Волгограде подгорел гипермаркет «Магнит»

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Происшествия 04.10.2019 09:04
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04.10.2019 09:04
В Волгограде накануне около половины одиннадцатого вечера загорелся гипермаркет «Магнит» на ул. 51-й Гвардейской, 28а. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, горела пластиковая обшивка здания. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что оплавились сендвич-панели здания размером 120х80м на площади 50 кв.м. и лакокрасочного покрытия автомобиля Toyota Corolla 2006 года выпуска на площади 0,5 кв.м. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:53ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
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