



Девять автомобилей общей стоимостью 9,5 миллиона рублей, а также миллион рублей наличными и 11 тысяч долларов США арестовали у волгоградского коммерсанта в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фактический руководитель коммерческой организации, специализирующейся на агрохимической обработке полей авиационным способом, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд по существу.

По версии следствия, обвиняемый во 2 квартале 2016 года – 3 квартале 2017 года уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о поставке товаров и оказании услуг 14 юридическим лицам, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Таким способом организацией обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 16,6 млн рублей. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признает.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

По сведениям информагентства, речь идет о ООО "Универсал Авиа".

К фигуранту уголовного дела также предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу бюджета ущерба, причиненного преступлением.



