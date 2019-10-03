Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде

В Волгоградстате объяснили эвакуацию своих сотрудников из здания, которая произошла накануне. Сотрудники Волгоградстата накануне участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. По условному сигналу тревоги были отработаны действия по эвакуации людей, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Учения проводились в соответствии с планом основных мероприятий на 2019 год. Данная работа организована в целях обучения действиям в нештатных ситуациях и обеспечения скоординированного взаимодействия всех структурных подразделений, пояснили в Волгоградстате. При этом здесь отрицают ранее распространенные в интернете сообщения о том, что сотрудники покинули свои рабочие места из-за сообщений о «минировании» здания. Напомним, накануне в Волгограде проходила эвакуация сотрудников и посетителей двух торговых центров – Ворошиловского и «Парк Хауса» из-за электронных писем с угрозами.