Общество

В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сироте

Общество 03.10.2019 09:50
641 4
03.10.2019 09:50


21-летний сирота, являющийся студентом  ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» был вынужден обратиться в прокуратуру из-за невыплаты положенных социальных стипендий и компенсаций. Старший помощник прокурора области Оксана Черединина рассказала ИА «Высота 102», что  в августе 2014 года заявитель как ребенок-сирота был зачислен на первый курс училища олимпийского резерва на полное государственное обеспечение. В октябре 2017 года он был призван на военную службу и продолжил обучение после завершения службы с ноября 2018 года.
Вместе с тем, после восстановления в образовательном учреждении выплата социальной стипендии и соответствующая компенсация сироте не производились по формальным причинам. После неоднократных обращений студента через полгода выплаты возобновились, но перерасчет за указанный период не производился.
В этой связи прокуратурой Центрального района Волгограда в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений. По итогам его рассмотрения денежные средства выплачены в полном объеме, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
46494 48
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра
07.09.2019 16:05
31102 0
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумы
08.09.2019 12:51
26586 38
Общество
03.10.2019 12:16
Общество 03.10.2019 12:16
436 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:38
Общество 03.10.2019 10:38
8743 8 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:12
Общество 03.10.2019 10:12
464 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 09:12
Общество 03.10.2019 09:12
9015 16 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 18:18
Общество 02.10.2019 18:18
2756 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 17:02
Общество 02.10.2019 17:02
688 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 17:01
Общество 02.10.2019 17:01
1528 3 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 13:46
Общество 02.10.2019 13:46
864 5 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 10:53
Общество 02.10.2019 10:53
1634 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 08:56
Общество 02.10.2019 08:56
7138 7 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 18:58
Общество 01.10.2019 18:58
3197 8 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 17:29
Общество 01.10.2019 17:29
1579 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 16:54
Общество 01.10.2019 16:54
1614 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 16:48
Общество 01.10.2019 16:48
3647 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 15:45
Общество 01.10.2019 15:45
5841 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде в 11 дворах сделают новые дорогиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБСмотреть фотографии
10:12
Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде
09:50
В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сиротеСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде проектированием скандального объекта займется «проверенная» компанияСмотреть фотографии
20:47
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание ГоссоветаСмотреть фотографии
18:18
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти ШукшинаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН Смотреть фотографии
17:22
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компанияСмотреть фотографии
17:01
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Смотреть фотографии
16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 