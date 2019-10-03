В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сироте





21-летний сирота, являющийся студентом ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» был вынужден обратиться в прокуратуру из-за невыплаты положенных социальных стипендий и компенсаций. Старший помощник прокурора области Оксана Черединина рассказала ИА «Высота 102», что в августе 2014 года заявитель как ребенок-сирота был зачислен на первый курс училища олимпийского резерва на полное государственное обеспечение. В октябре 2017 года он был призван на военную службу и продолжил обучение после завершения службы с ноября 2018 года.

Вместе с тем, после восстановления в образовательном учреждении выплата социальной стипендии и соответствующая компенсация сироте не производились по формальным причинам. После неоднократных обращений студента через полгода выплаты возобновились, но перерасчет за указанный период не производился.

В этой связи прокуратурой Центрального района Волгограда в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений. По итогам его рассмотрения денежные средства выплачены в полном объеме, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.



