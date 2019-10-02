Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 02.10.2019 17:01
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02.10.2019 17:01
Начался отсчет последнего месяца, когда монумент «Родина-мать зовет!» еще можно увидеть в строительных лесах. Масштабная и сложная с инженерной точки зрения реставрация подходит к концу. Сейчас специалисты подрядной организации ярус за ярусом (всего их 30) будут избавлять статую от кружева металлических лесов - по мере полного завершения работ. На самом верху, где на очищенную и восстановленную поверхность монумента нанесен финишный состав, 6 ярусов металлических конструкций уже разобраны. Недалек тот день, когда леса уберут совсем - каждую последующую неделю планируется убирать по 4 яруса. Лишь у постамента статуи леса останутся на зиму - там будут продолжаться работы. Пока же многочисленные посетители мемориального комплекса еще имеют шанс увидеть необычную картину - величественную даже в лесах «Родину-мать». Здесь, на главной высоте России, во славу всех, кто сражался за Сталинград, продолжается жизнь - смеются дети, желтеют листья, скачут белки и синеют небеса. Осенняя атмосфера Мамаева кургана - места, без которого невозможно представить Волгоград - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
Статуя «Родина-мать зовет» является главной скульптурой памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота «Родины-матери» с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны. Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига советских воинов в Сталинградской битве. Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
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