Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными





Напомним, что сегодня из-за поступления электронных писем с угрозами были эвакуированы персонал и посетители двух торговых центров - Ворошиловского ТРЦ и "Парх Хауса". В главке уточнили, что письма о наличии опасных предметов в здании поступили на электронные адреса этих учреждений. По каждому объекту, во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, проведена тщательная проверка. Помещения на наличие опасных устройств были проверены, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками.

Ни одно сообщение о ложных минированиях торговых центров в Волгограде не подтвердилось. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова.