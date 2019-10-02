Происшествия

Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными

Происшествия 02.10.2019 15:55
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02.10.2019 15:55


Ни одно сообщение о ложных минированиях торговых центров в Волгограде не подтвердилось. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова.
Напомним, что сегодня из-за поступления электронных писем с угрозами были эвакуированы персонал и посетители двух торговых центров - Ворошиловского ТРЦ и "Парх Хауса". В главке уточнили, что письма о наличии опасных предметов в здании поступили на электронные адреса этих учреждений. По каждому объекту, во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, проведена тщательная проверка. Помещения на наличие опасных устройств были проверены, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками. 

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