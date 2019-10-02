В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазинов





Дело о грабежах в отношении продавцов двух цветочных павильонов в Тракторозаводском районе раскрыто. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, задержан 19-летний волгоградец. Ранее судимый гражданин пояснил полицейским, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а мобильный телефон продавца сдал в скупку.







Как ранее сообщало ИА «Высота 102», несколько дней назад в полицию поступили два заявления от продавцов цветочных магазинов, расположенных на улицах Отрады и Менжинского. Заявительницы просили привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который под видом покупателя заходил в помещения магазинов, открыто похищал выручку и другое ценное имущество. Способ совершения преступлений был схожим, в связи с чем, оперативники пришли к выводу, что к ним причастен один и тот же человек. На установление его личности была ориентирована общественность, проводились оперативные мероприятия. Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет.



