Экономика

Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard

Экономика 02.10.2019 13:45 Реклама
172 0
02.10.2019 13:45 Реклама


Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру карты», ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней.
Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.
Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»: «В этом году в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ появилось сразу несколько новых способов для перевода денег за рубеж. Сегодня сотрудничество с крупнейшими карточными платежными системами Visa и Mastercard открывает нашим пользователям новую возможность перевода на карты практически в любую страну мира. Главными преимуществами сервиса станут его удобство, безопасность и скорость доставки средств получателю».
Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
28859 18
В Волгоградской области погасили почти половину чудовищного долга по зарплате
25.09.2019 14:50
18934 2
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20.09.2019 16:02
20564 15
Экономика
02.10.2019 14:25
Экономика 02.10.2019 14:25
11609 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 13:52
Экономика 02.10.2019 13:52
327 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 10:10
Экономика 02.10.2019 10:10
1587 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 09:58
Экономика 02.10.2019 09:58
106 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 08:57
Экономика 02.10.2019 08:57
322 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 15:46
Экономика 01.10.2019 15:46
23764 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 12:43
Экономика 01.10.2019 12:43
435 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 11:46
Экономика 01.10.2019 11:46
640 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 11:20
Экономика 01.10.2019 11:20
499 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.09.2019 15:45
Экономика 30.09.2019 15:45
1310 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.09.2019 13:42
Экономика 30.09.2019 13:42
414 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.09.2019 11:34
Экономика 30.09.2019 11:34
365 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.09.2019 10:47
Экономика 29.09.2019 10:47
3880 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.09.2019 17:34
Экономика 27.09.2019 17:34
1873 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.09.2019 14:40
Экономика 27.09.2019 14:40
578 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:45
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и MastercardСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
11:44
В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФОСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области УФСБ, полиция и Росгвардия масштабно ловят нелегаловСмотреть фотографии
10:10
Руководителя департамента администрации Волгограда оштрафовали за загадки с госзакупкамиСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"Смотреть фотографии
08:56
Как сельская кузница кадров в Волгоградской области поручения президента России выполняетСмотреть фотографии
18:58
После дождя над Волгоградом раскинулась радугаСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские собиратели «лайков» в полицейской форме ответили по законуСмотреть фотографии
17:29
Под Волгоградом при расчистке ерика наткнулись на "эхо войны"Смотреть фотографии
17:13
В Волгоградской области два человека погибли в улетевшей с дороги легковушкеСмотреть фотографии
16:54
В Волжском токсичная почва отравила сотни деревьев в паркеСмотреть фотографии
16:48
Хитрый ход «МТС» с платным тарифом за 0 рублей не оценили в Волгоградском УФАССмотреть фотографии
15:46
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в СочиСмотреть фотографии
15:45
Золотым рыбкам из пруда в Волгограде показали, где синие раки зимуют (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:42
Лже-полицейские дают пояснения в полиции Волгограда из-за видео ради лайковСмотреть фотографии
15:17
Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной безднеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов Смотреть фотографии
13:20
На набережной в Волгограде появятся четыре новых фонтанаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде осужденная бизнесвумен вернет государству 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 