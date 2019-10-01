Общество

После дождя над Волгоградом раскинулась радуга

Общество 01.10.2019 18:58
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01.10.2019 18:58


Прекрасное природное явление порадовало жителей Волгограда сегодня на исходе светового дня сразу после дождя. Как сообщает ИА "Высота 102", из разных точек города можно было наблюдать яркую радугу. Она по классическим канонам раскинулась идеальной дугой. Больше всего повезло тем, кто ехал в это время по мосту через Волгу. Получилось, что автомобилисты буквально проезжали через радужные ворота.

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