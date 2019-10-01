Личности героев видео, размещенного накануне в социальных сетях, были установлены сегодня. На записи лже-полицейские осуществляли проверку документов у граждан, а также предлагали прохожим пройти личный досмотр. При общении с людьми, переодетые парни вели себя вызывающе и допускали употребление ненормативной лексики.
«Шутниками» оказались 24-летний волгоградец и его 26-летний знакомый.
С их слов, видео они сняли и разместили в интернете для увеличения числа просмотров и сбора «лайков» от подписчиков.