Общество

На набережной в Волгограде появятся четыре новых фонтана

Общество 01.10.2019 13:20
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01.10.2019 13:20


Четыре новых фонтана разной геометрической формы будут построены на нижней террасе набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сейчас здесь начато возведение сразу двух новых фонтанов: рядом с центральной лестницей и в восточной части реконструируемой парковой зоны недалеко от амфитеатра. Всего же в рамках проводимых в настоящее время на нижней террасе набережной работ будет построено 4 фонтана, спроектированных по индивидуальным дизайн-проектам. Работы уже ведутся на фонтане круглой формы диаметром 10 метров с декоративной светодиодной подсветкой и на композиции из семи разноуровневых бассейнов, образующих единый водный каскад.
Фонтан «Арка», состоящий из двух чаш, разделенных пешеходным мостом, предстоит выполнить в западной части парковой зоны. Струи гидросооружения будут пониматься на высоту до 4 метров и падать на противоположную сторону фонтана, образуя водную арку над мостом. Четвертый светодинамический фонтан диаметром 18 метров предстоит построить в восточной части парковой зоны недалеко от амфитеатра. К строительству этих двух фонтанов подрядная организация также приступит в текущем году.

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