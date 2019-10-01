



Организована проверка по факту гибели двоих волгоградцев, тела которых обнаружены в ходе тушения пожара, вспыхнувшего накануне в одной из квартир девятиэтажки на улице Донецкой в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в огне погибли 46-летний хозяин квартиры, а также его 42-летний приятель.

По предварительным данным, возгорание в квартире произошло около 20 часов. Первыми запах дыма почувствовали соседи, которые вызвали сотрудников спасательной службы. Оперативно прибывшие на место спасатели, эвакуировав более 30 жильцов многоквартирного дома, вскрыли квартиру и вынесли оттуда тела двоих мужчин. Установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате в районе дивана, а причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



