Расследования

Причиной гибели двоих мужчин в Волгограде могло стать курение в квартире

Расследования 01.10.2019 08:14
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01.10.2019 08:14


Организована проверка по факту гибели двоих волгоградцев, тела которых обнаружены в ходе тушения пожара, вспыхнувшего накануне в одной из квартир девятиэтажки на улице Донецкой в Центральном районе.  Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в огне погибли 46-летний хозяин квартиры, а также его 42-летний приятель. 
По предварительным данным, возгорание в квартире произошло около 20 часов. Первыми запах дыма почувствовали соседи, которые вызвали сотрудников спасательной службы. Оперативно прибывшие на место спасатели, эвакуировав более 30 жильцов многоквартирного дома, вскрыли квартиру и вынесли оттуда тела двоих мужчин. Установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате в районе дивана, а причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. 
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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