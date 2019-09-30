Пожар в девятиэтажке в Волгограде выгнал на улицу 32 человека

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Происшествия 30.09.2019 23:08
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30.09.2019 23:08
Двое мужчин, по предварительным данным, сегодня пострадали в результате пожара в 9-этажном доме в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома на улице Донецкой в Центральном районе поступило оперативному дежурному в 20:08. Было установлено, что в комнате горят домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Из-за задымления были эвакуированы 32 человека. Пожар потушили в 20:21. Причины возгорания устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых помещениях и быту.
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