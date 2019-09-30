Семейная драма: под Волгоградом пенсионер застрелил экс-супруга дочери и свел счеты с жизнью





Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двоих мужчин 52 и 77 лет от огнестрельных ранений в Светлоярском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, тела погибших были обнаружены утром 29 сентября в гараже одного из частных домовладений, расположенных в селе Большие Чапурники. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По данным следствия, между погибшими мужчинами длительное время были неприязненные отношения - на протяжении последних двух лет они конфликтовали на бытовой почве. Последняя их ссора закончилась трагедией. 29 сентября пенсионер взял ружье и произвел прицельный выстрел в экс-супруга дочери. Ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте происшествия. Когда пожилой мужчина понял, что совершил убийство, он оставил записку родственникам, в которой объяснил свой поступок, а сам свёл счеты с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.



