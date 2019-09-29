На новой дороге через Волжскую ГЭС устанавливают новые перила

Экономика 29.09.2019 10:47
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29.09.2019 10:47
На первом участке реконструкции дороги через Волжскую ГЭС специалисты завершили установку карнизных блоков и обварку металлических стоек нового перильного ограждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, параллельно с установкой ограждения подрядчик завершает нанесение гидроизоляции на поверхность проезжей части и тротуаров на участке длинной в 339 метров, после чего здесь приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также работы по ремонту внутренних конструкций и бетонированию барьерного ограждения продолжаются на втором участке, который удалось внести в план реконструкции благодаря полученной экономии при проведении закупочных процедур.
Напомним, сооружение автодорожного комплекса Волжской ГЭС было сдано в эксплуатацию в 1961 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула опорные части моста, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году начала капитальная реконструкции сооружения, которая пройдет в несколько этапов.
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