В Волжском пенсионерка попала в больницу после падения в автобусе

Происшествия 29.09.2019 09:53
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29.09.2019 09:53
С травмами была госпитализирована 70-летняя женщина, упавшая во время движения автобуса маршрута №28 в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, падение пассажира допустил водитель автобуса «ГАЗ-322132». Он следовал по улице Ленина со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Заводской. ДТП произошло напротив дома № 90 «ж» по улице Ленина.
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