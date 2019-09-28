Спорт

В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное поле

Спорт 28.09.2019 18:56
620 0
28.09.2019 18:56


Более 500 человек приняли участие в чемпионате по мини-футболу на кубок Волгоградской Региональной Ассоциации Стоматологов. Как сообщает ИА «Высота 102», в играх приняли участие команды двенадцати государственных стоматологических поликлиник из Волгограда, Камышина, Михайловки, Фролово. Первый мяч на поле разыграл Александр Никитин - мастер спорта СССР, легенда волгоградского футбола. Украсила турнир зажигательными танцами группа черлидеров. 
Помимо праздника спорта для всех гостей организовали соревнования по дартсу и настольному теннису, мастер-класс по твистингу, а также шоу мыльных пузырей.
По итогам первого этапа в плей-офф вышли четыре команды:   стоматологические поликлиники №№ 3, 9, 12 Волгограда и команда Фролово.  В финале встретились команды стоматологических поликлиник №3 и №9. Со счетом один ноль победу одержала стоматологическая поликлиника №9, гол забил Виктор Кутырев.
Самым сильным защитником признали Александра Осокина, вратарем  - Игоря Демидова, нападающим – Артура Ляшенко, бомбардиром – Анара Гулуева,  игроком – Виталия Агапова, тренером - Владислава Мартыненко.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку
11.09.2019 17:32
26177 11
В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала
04.09.2019 14:13
11548 9
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"
14.09.2019 19:53
27639 0
Спорт
27.09.2019 08:58
Спорт 27.09.2019 08:58
10671 19 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.09.2019 12:50
Спорт 24.09.2019 12:50
3116 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.09.2019 20:54
Спорт 21.09.2019 20:54
23300 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.09.2019 19:53
Спорт 14.09.2019 19:53
27639 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.09.2019 17:32
Спорт 11.09.2019 17:32
26177 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.09.2019 15:13
Спорт 11.09.2019 15:13
8006 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.09.2019 21:54
Спорт 07.09.2019 21:54
7402 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.09.2019 14:13
Спорт 04.09.2019 14:13
11548 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.09.2019 13:23
Спорт 03.09.2019 13:23
7982 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
31.08.2019 20:54
Спорт 31.08.2019 20:54
13263 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2019 19:31
Спорт 26.08.2019 19:31
5626 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.08.2019 20:56
Спорт 18.08.2019 20:56
11746 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.08.2019 17:07
Спорт 16.08.2019 17:07
3216 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.08.2019 20:58
Спорт 14.08.2019 20:58
5766 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.08.2019 16:23
Спорт 12.08.2019 16:23
3534 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:56
В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное полеСмотреть фотографии
18:47
Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору Смотреть фотографии
16:47
В Красноармейском районе Волгограда на аварийном доме осыпалась кирпичная кладкаСмотреть фотографии
12:54
Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области Смотреть фотографии
12:27
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра БлошкинаСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежалСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновлениеСмотреть фотографии
11:14
Деньги за букет: в Волгограде разыскивают налетчиков на цветочные павильоны (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
10:36
Житель Москвы на желтом авто улетел в кювет под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водителя из Волгограда на пути в столицу остановила косуляСмотреть фотографии
09:06
Волгоградская область снизила госдолгСмотреть фотографии
23:24
В Волгограде маршрутка не пропустила легковушку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Сбербанк планирует значительно либерализовать условия кредитования для застройщиков жильяСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде суд заставил районных чиновников взглянуть на рассыпающийся домСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде банда ипотечных мошенников омолаживала маргиналов перед походом в банк за кредитомСмотреть фотографии
15:34
В центре Волгограда дорогая иномарка совершила кувырок и приземлилась на крышуСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы не хотят жить после 85 летСмотреть фотографии
13:52
Кровавая резня бензопилой: Верховный суд поставил точку в деле трех волгоградских убийц-расчленителейСмотреть фотографии
13:32
Сеть ювелирных магазинов вызвала гнев покупателей Волгограда за обман с ликвидациейСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области арестован сбивший насмерть подростка житель МихайловкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградцы стали чаще отдыхать за границейСмотреть фотографии
11:57
Конец любви до гроба?: сговор «Памяти» и администрации Волгограда доказан окончательно Смотреть фотографии
10:55
В Волгограде активная пенсионерка «снесла» незаконный киоск фастфудаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде 425 мигрантов прописались в одном коттеджеСмотреть фотографии
10:24
Волгоград закупает первые квартиры для обитателей аварийных домовСмотреть фотографии
09:53
Более 326 кг подозрительной рыбы и раков обнаружено на рынке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:38
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатноСмотреть фотографии
08:58
Волгоградский клуб «Ротор» забронировал заграничный отель для тренировокСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 