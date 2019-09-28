В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное поле





Более 500 человек приняли участие в чемпионате по мини-футболу на кубок Волгоградской Региональной Ассоциации Стоматологов. Как сообщает ИА «Высота 102», в играх приняли участие команды двенадцати государственных стоматологических поликлиник из Волгограда, Камышина, Михайловки, Фролово. Первый мяч на поле разыграл Александр Никитин - мастер спорта СССР, легенда волгоградского футбола. Украсила турнир зажигательными танцами группа черлидеров.

Помимо праздника спорта для всех гостей организовали соревнования по дартсу и настольному теннису, мастер-класс по твистингу, а также шоу мыльных пузырей.

По итогам первого этапа в плей-офф вышли четыре команды: стоматологические поликлиники №№ 3, 9, 12 Волгограда и команда Фролово. В финале встретились команды стоматологических поликлиник №3 и №9. Со счетом один ноль победу одержала стоматологическая поликлиника №9, гол забил Виктор Кутырев.

Самым сильным защитником признали Александра Осокина, вратарем - Игоря Демидова, нападающим – Артура Ляшенко, бомбардиром – Анара Гулуева, игроком – Виталия Агапова, тренером - Владислава Мартыненко.



