Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору









Главным ньюсмейкером сегодняшней конференции реготделения партии «Единая Россия», без сомнения, стал губернатор Андрей Бочаров. Озвученные им кадровые инициативы нашли всестороннюю поддержку со стороны делегатов и вызвали многократные овации среди всех присутствующих.













Напомним, глава региона предложил утвердить спикером облдумы своего бывшего заместителя Александра Блошкина, а сенатором от заксобрания – лидера реготделения партии власти Сергея Горнякова.













В самое ближайшее время вести о кадровых назначениях посыпятся как из рога изобилия. Оттого многим единороссам сегодня тревожно и волнительно на душе. Одни обеспокоены за свое будущее, другие спят и видят – не допустить резкого карьерного взлета своих внутрипартийных конкурентов.













Конкретных фамилий политиков, которым поступят кадровые предложения, Бочаров, разумеется, не назвал. Но в его речи прозвучало несколько «месседжей», которые не могли пропустить мимо ушей партийные функционеры.













Так, к примеру, глава региона неоднократно заявил о формировании в регионе новой политической культуры. Такая задача, по словам Андрея Бочарова, стоит, прежде всего, перед законодательным собранием.













Роль других парламентских партий, прямо сказал губернатор, должна возрасти. Эта идея – не ноу-хау губернатора, а федеральный тренд, озвученный ранее первыми лицами партии власти. А значит, на ключевых постах в регпарламенте однозначно окажется больше, чем в прошлом созыве, представителей системной оппозиции.













Также руководитель области завел отдельный разговор о молодежи, которая пришла в областную думу. В прошлом созыве старожил и депутатов пенсионного возраста было больше. Бочаров выразил «большую просьбу» к коллегам помочь молодым депутатам войти в структуру, научить их и подсказать. Готовы ли представители старшего поколения окружить «новобранцев» заботой или, напротив, видят в них конкурентов – большой вопрос. Очевидно, что два мира - старый и молодой – в регпарламенте ждет притирка. Насколько гладко она пройдет, пока стоит только гадать.













Следующая порция кадровых новостей ожидается в понедельник, 30 сентября. На первом заседании облдумы депутаты раздадут портфели. Сформировать фракцию «Единой России» в заксобрании губернатор поручил Сергею Горнякову.



