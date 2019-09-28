Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору

Политика 28.09.2019 18:47
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28.09.2019 18:47
Главным ньюсмейкером сегодняшней конференции реготделения партии «Единая Россия», без сомнения, стал губернатор Андрей Бочаров. Озвученные им кадровые инициативы нашли всестороннюю поддержку со стороны делегатов и вызвали многократные овации среди всех присутствующих.
Напомним, глава региона предложил утвердить спикером облдумы своего бывшего заместителя Александра Блошкина, а сенатором от заксобрания – лидера реготделения партии власти Сергея Горнякова.
В самое ближайшее время вести о кадровых назначениях посыпятся как из рога изобилия. Оттого многим единороссам сегодня тревожно и волнительно на душе. Одни обеспокоены за свое будущее, другие спят и видят – не допустить резкого карьерного взлета своих внутрипартийных конкурентов.
Конкретных фамилий политиков, которым поступят кадровые предложения, Бочаров, разумеется, не назвал. Но в его речи прозвучало несколько «месседжей», которые не могли пропустить мимо ушей партийные функционеры.
Так, к примеру, глава региона неоднократно заявил о формировании в регионе новой политической культуры. Такая задача, по словам Андрея Бочарова, стоит, прежде всего, перед законодательным собранием.
Роль других парламентских партий, прямо сказал губернатор, должна возрасти. Эта идея – не ноу-хау губернатора, а федеральный тренд, озвученный ранее первыми лицами партии власти. А значит, на ключевых постах в регпарламенте однозначно окажется больше, чем в прошлом созыве, представителей системной оппозиции.
Также руководитель области завел отдельный разговор о молодежи, которая пришла в областную думу. В прошлом созыве старожил и депутатов пенсионного возраста было больше. Бочаров выразил «большую просьбу» к коллегам помочь молодым депутатам войти в структуру, научить их и подсказать. Готовы ли представители старшего поколения окружить «новобранцев» заботой или, напротив, видят в них конкурентов – большой вопрос. Очевидно, что два мира - старый и молодой – в регпарламенте ждет притирка. Насколько гладко она пройдет, пока стоит только гадать.
Следующая порция кадровых новостей ожидается в понедельник, 30 сентября. На первом заседании облдумы депутаты раздадут портфели. Сформировать фракцию «Единой России» в заксобрании губернатор поручил Сергею Горнякову.
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