Политика

Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновление

Политика 28.09.2019 11:51
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28.09.2019 11:51


Не зачищать, а бережно относиться к кадрам посоветовал сегодня губернатор Волгоградской области единороссам на совместном заседании политсовета и президиума регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корр. ИА «Высота 102» из волгоградского ГДЮЦ, где сегодня заседают партийцы.  
Андрей Бочаров в своем выступлении отметил, что кадровые перестановки по итогам прошедших в регионе выборов неизбежны. Будут они на руководящих должностях в органах исполнительной власти, областной думе, в региональном отделении «Единой России». «Этого не избежать», - подчеркнул глава региона. Однако, по его словам, нужно «бережно относиться к кадрам», а именно к тем, кто показал свою работу за последние годы, справился с поставленными задачами, даже если допускал некоторые ошибки. «Нужно посмотреть на этих людей в долгосрочной перспективе», - заявил Андрей Бочаров. 
Отметим, что сегодня глава региона предложил на пост спикера Волгоградской областной думы нового созыва кандидатуру своего бывшего заместителя Александра Блошкина. Напомним, что перемены по итогам выборов настигли еще двух бывших вице-губернаторов. Валентина Гречина и Владимир Шкарин от мандатов не отказались и станут депутатами. 
Сегодня в своем выступлении помимо кадрового вопроса глава региона обсудил направления развития области. Андрей Бочаров призвал партийцев сфокусироваться на формировании долгосрочных программ развития, рассчитанных на 5-10 лет. В их основу должны лечь полученными депутатами в ходе предвыборной кампании наказы избирателей. "Нужно наращивать темпы работы", - резюмировал губернатор. 

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