Политика

Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы

Политика 28.09.2019 10:48
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28.09.2019 10:48


Бывший вице-губернатор Александр Блошкин должен возглавить Волгоградскую областную думу нового созыва. С таким предложением, как передает корр. ИА «Высота 102», обратился сегодня губернатор Андрей Бочаров к единороссам на совместном заседании политсовета и президиума регионального отделения «Единой России», которое проходит в волгоградском ГДЮЦе.
В своем выступлении глава региона отметил, что кандидатура Блошкина - самая подходящая на должность председателя Волгоградской областной думы. Губернатор не пожалел добрых слов в адрес члена своей команды, отметив, что Блошкин прошел серьезную школу на посту вице-губернатора. "Это достойная кандидатура, способная выполнить сложнейшие задачи", - заявил губернатор. Андрей Бочаров пояснил, что именно Блошкин в нынешних реалиях способен осуществить коммуникацию между всеми структурами власти - федеральными, региональными и местными.
Дальнейшее общение происходило за закрытыми дверями, так как прессу попросили покинуть зал.
  

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