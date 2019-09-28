Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы





Бывший вице-губернатор Александр Блошкин должен возглавить Волгоградскую областную думу нового созыва. С таким предложением, как передает корр. ИА «Высота 102», обратился сегодня губернатор Андрей Бочаров к единороссам на совместном заседании политсовета и президиума регионального отделения «Единой России», которое проходит в волгоградском ГДЮЦе.

В своем выступлении глава региона отметил, что кандидатура Блошкина - самая подходящая на должность председателя Волгоградской областной думы. Губернатор не пожалел добрых слов в адрес члена своей команды, отметив, что Блошкин прошел серьезную школу на посту вице-губернатора. "Это достойная кандидатура, способная выполнить сложнейшие задачи", - заявил губернатор. Андрей Бочаров пояснил, что именно Блошкин в нынешних реалиях способен осуществить коммуникацию между всеми структурами власти - федеральными, региональными и местными.

Дальнейшее общение происходило за закрытыми дверями, так как прессу попросили покинуть зал.



