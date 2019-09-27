Общество 27.09.2019 16:05
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27.09.2019 16:05
Межведомственную комиссию по оценке состояния жилых помещений жилищного фонда при администрации Тракторозаводского района Волгограда обязали провести оценку состояния жилого дома №15 на улице Восстания. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, районная комиссия должна исполнить решение суда в течение 30 дней со дня его вступления в законную силу.
Еще в августе прошлого года инспекция госжилнадзора Волгоградской области обследовала дом, признав его опасным для проживания. Соответствующее заключение было направлено в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Как установили сотрудники госжилинспекции, строение настолько в ветхом состоянии, что опасно даже находиться поблизости от него. Согласно документам, дом находится в полуразрушенном состоянии, в нем никто не проживает. На стенах - трещины по всему периметру, на крыше - пробоины и свищи, дверные проемы разрушены, а окна выбиты.
Однако межведомственная комиссия дом так и не оценила. Ответчик сослался на то, что у собственников указанного дома были запрошены необходимые документы, которые им не представили, поэтому заключение госжилинспекции было возвращено без рассмотрения. Суд признал бездействие межведомственной комиссии незаконным.
Решение в законную силу не ступило и может быть обжаловано сторонами.
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