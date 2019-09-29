Экология

Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулю

Экология 29.09.2019 12:01
420 0
29.09.2019 12:01


Случайное столкновение с диким животным - самкой косули на автомобильной дороге Краснослободск - р.п. Средняя Ахтуба обернулось неожиданным судебным разбирательством для жителя Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Краснооктябрьский районный суд, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области потребовал от водителя автомобиля "Hyundai Getz", в который врезалось животное, возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 40 000 рублей. 
Мировой судья  судебного участка №104 не нашел в этом деле вины водителя, поэтому в иске отказал, но облкомприроды обжаловало решение в апелляционном порядке в Краснооктябрьском районном суде. Было установлено, что ДТП произошло на 12 км автодороги Краснослободск - р.п. Средняя Ахтуба 3 ноября 2018 года. Дикое животное выбежало на проезжую часть и ударилось в проезжающий автомобиль. В результате ДТП косуля погибла. Водитель пояснял, что не ожидал такого "сюрприза" на дороге, так как не видел предупреждающего знака 1.27 "Дикие животные". В противном случае он бы снизил скорость, и был бы готов объехать или пропустить выбежавшее на проезжую часть животное. В суде было доказано, что таких знаков на автодороге не было. Поведение косули в данном случае было расценено как чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях обстоятельство, так как у водителя не было возможности предвидеть вероятность появления дикого животного на проезжей части. Решение мирового судьи было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом
13.09.2019 20:11
45557 42
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе
20.09.2019 09:59
15518 15
Оно течет повсюду: в Волгограде жилой дом захлебнулся в канализации
09.09.2019 13:15
15479 16
Экология
26.09.2019 14:31
Экология 26.09.2019 14:31
2150 1 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 12:49
Экология 25.09.2019 12:49
2530 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 10:31
Экология 25.09.2019 10:31
1223 6 Обсудить

0
Далее
Экология
20.09.2019 15:02
Экология 20.09.2019 15:02
5569 5 Обсудить

0
Далее
Экология
20.09.2019 09:59
Экология 20.09.2019 09:59
15518 15 Обсудить

0
Далее
Экология
19.09.2019 10:03
Экология 19.09.2019 10:03
12896 17 Обсудить

0
Далее
Экология
18.09.2019 15:43
Экология 18.09.2019 15:43
9248 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.09.2019 14:12
Экология 16.09.2019 14:12
17504 14 Обсудить

0
Далее
Экология
16.09.2019 11:59
Экология 16.09.2019 11:59
4479 5 Обсудить

0
Далее
Экология
15.09.2019 08:39
Экология 15.09.2019 08:39
4367 24 Обсудить

0
Далее
Экология
15.09.2019 08:10
Экология 15.09.2019 08:10
10045 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2019 20:11
Экология 13.09.2019 20:11
45557 42 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2019 11:37
Экология 13.09.2019 11:37
6663 8 Обсудить

0
Далее
Экология
09.09.2019 13:15
Экология 09.09.2019 13:15
15479 16 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 17:23
Экология 05.09.2019 17:23
10186 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:38
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборахСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулюСмотреть фотографии
10:47
На новой дороге через Волжскую ГЭС устанавливают новые перилаСмотреть фотографии
09:53
В Волжском пенсионерка попала в больницу после падения в автобусеСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области группа молодежи попала в страшное ДТПСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под землиСмотреть фотографии
18:56
В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное полеСмотреть фотографии
18:47
Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору Смотреть фотографии
16:47
В Красноармейском районе Волгограда на аварийном доме осыпалась кирпичная кладкаСмотреть фотографии
12:54
Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области Смотреть фотографии
12:27
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра БлошкинаСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежалСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновлениеСмотреть фотографии
11:14
Деньги за букет: в Волгограде разыскивают налетчиков на цветочные павильоны (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
10:36
Житель Москвы на желтом авто улетел в кювет под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водителя из Волгограда на пути в столицу остановила косуляСмотреть фотографии
09:06
Волгоградская область снизила госдолгСмотреть фотографии
23:24
В Волгограде маршрутка не пропустила легковушку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Сбербанк планирует значительно либерализовать условия кредитования для застройщиков жильяСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде суд заставил районных чиновников взглянуть на рассыпающийся домСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде банда ипотечных мошенников омолаживала маргиналов перед походом в банк за кредитомСмотреть фотографии
15:34
В центре Волгограда дорогая иномарка совершила кувырок и приземлилась на крышуСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы не хотят жить после 85 летСмотреть фотографии
13:52
Кровавая резня бензопилой: Верховный суд поставил точку в деле трех волгоградских убийц-расчленителейСмотреть фотографии
13:32
Сеть ювелирных магазинов вызвала гнев покупателей Волгограда за обман с ликвидациейСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области арестован сбивший насмерть подростка житель МихайловкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградцы стали чаще отдыхать за границейСмотреть фотографии
11:57
Конец любви до гроба?: сговор «Памяти» и администрации Волгограда доказан окончательно Смотреть фотографии
10:55
В Волгограде активная пенсионерка «снесла» незаконный киоск фастфудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 