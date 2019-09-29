Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулю

Экология 29.09.2019 12:01
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29.09.2019 12:01
Случайное столкновение с диким животным - самкой косули на автомобильной дороге Краснослободск - р.п. Средняя Ахтуба обернулось неожиданным судебным разбирательством для жителя Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Краснооктябрьский районный суд, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области потребовал от водителя автомобиля "Hyundai Getz", в который врезалось животное, возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 40 000 рублей.
Мировой судья судебного участка №104 не нашел в этом деле вины водителя, поэтому в иске отказал, но облкомприроды обжаловало решение в апелляционном порядке в Краснооктябрьском районном суде. Было установлено, что ДТП произошло на 12 км автодороги Краснослободск - р.п. Средняя Ахтуба 3 ноября 2018 года. Дикое животное выбежало на проезжую часть и ударилось в проезжающий автомобиль. В результате ДТП косуля погибла. Водитель пояснял, что не ожидал такого "сюрприза" на дороге, так как не видел предупреждающего знака 1.27 "Дикие животные". В противном случае он бы снизил скорость, и был бы готов объехать или пропустить выбежавшее на проезжую часть животное. В суде было доказано, что таких знаков на автодороге не было. Поведение косули в данном случае было расценено как чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях обстоятельство, так как у водителя не было возможности предвидеть вероятность появления дикого животного на проезжей части. Решение мирового судьи было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.
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