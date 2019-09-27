Волгоградцы не хотят жить после 85 лет

Федеральные новости 27.09.2019 14:51
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27.09.2019 14:51
Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Это показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка», с которыми ознакомились «Известия». Как выяснилось, дольше всех — около 92 лет — планируют прожить москвичи и севастопольцы. Это станет возможным, если граждане будут уделять больше внимания здоровому образу жизни, считают эксперты.
В ходе исследования граждан спрашивали, какую продолжительность жизни они считают нормальной. В среднем россияне сошлись на возрасте 86,7 года. Если же брать не средний, а медианный показатель (считающееся более реальным статистическое значение, которое делит результаты выборки на две равные половины: показатели в одной меньше него, в другой — больше), он окажется несколько ниже — 81,9 года. Пока же, как свидетельствуют данные Минздрава по итогам первого полугодия, средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,7 года.
При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него. 35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.
Авторы исследования поделились с «Известиями» и детализированными данными по крупным городам России. Оказалось, что наибольший запрос на долголетие — в столице. Здесь опрошенные в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). Далее следуют жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года). Самым «спортивным» городом оказалась Москва: на занятия ходят 49% респондентов. Правильного питания придерживаются многие жители Астрахани (72%), они же чаще других говорили о желании расстаться с вредными привычками (17%). Волгоградцы назвали желанный порог жизни – 84 года и 7 месяцев. Жители Челябинска не хотят жить после 84 лет и 4 месяцев.
В Минздрав исследование не поступало, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше.
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