ВТБ внедрил кампусный проект в ВолгГТУ

Экономика 27.09.2019 14:02
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27.09.2019 14:02
Сегодня в Волгоградском государственном техническом университете прошло торжественное открытие кампусного проекта, участниками которого стали более 9 тыс. студентов и работников вуза. Как сообщает ИА «Высота 102», новый сервис разработан и реализован при поддержке банка ВТБ.
Карта ВТБ, выпущенная в рамках данного зарплатного проекта, представляет собой универсальный идентификатор в новой кампусной системе вуза, объединяя в одной карте финансовый инструмент для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ВолгГТУ, а также пропуск на территории университета и общежития. Реализация кампусного проекта позволила обеспечить безопасность в учебном заведении и исключает анонимность тех, кто находится внутри помещений.
Сергей Лысиков, начальник Управления продаж зарплатных проектов Департамента розничного бизнеса - вице-президент, отметил: «Кампусная карта является уникальным инструментом удобного доступа студентов, аспирантов и преподавателей к информационным, сервисным, административным и платежным услугам в ВолгГТУ. Кампусный проект с «ВолгГТУ» был выбран в качестве «пилотного» и стал успешным примером взаимовыгодного сотрудничества и реализации новой стратегии банка ВТБ по повышению качества обслуживания наших клиентов и развития в вузах электронной образовательной среды, что позволило масштабировать реализацию подобных проектов в другие регионы страны. В настоящее время Банк взаимодействует по кампусному направлению более чем с 30 Федеральными ВУЗами. В 2019 г. запланирован выпускболее 100 тыс. кампусных карт.ВТБ продолжает работать над созданием новых продуктов для образовательных учреждений, позволяющих внедрять технологические решения на базе современных инновационных технологий».
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