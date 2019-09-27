ВТБ внедрил кампусный проект в ВолгГТУ





Сегодня в Волгоградском государственном техническом университете прошло торжественное открытие кампусного проекта, участниками которого стали более 9 тыс. студентов и работников вуза. Как сообщает ИА «Высота 102», новый сервис разработан и реализован при поддержке банка ВТБ.

Карта ВТБ, выпущенная в рамках данного зарплатного проекта, представляет собой универсальный идентификатор в новой кампусной системе вуза, объединяя в одной карте финансовый инструмент для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ВолгГТУ, а также пропуск на территории университета и общежития. Реализация кампусного проекта позволила обеспечить безопасность в учебном заведении и исключает анонимность тех, кто находится внутри помещений.