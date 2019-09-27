



Михайловский районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Волгоградского облсуда. Авария произошла вечером 24 сентября на улице Обороны в городе Михайловка. Пьяный водитель отечественной легковушки на пешеходном переходе сбил 17-летнего подростка и скрылся с места преступления. От полученных травм ребенок скончался на месте. На следующий день правоохранители задержали мужчину . Вину в преступлении он признал частично.

В 2014 году безработного жителя Михаловки уже лишали на полтора года права управления автомобилем из-за езды в нетрезвом виде.

В СИЗО фигурант дела проведет до 25 ноября текущего года.



