Расследования 27.09.2019 13:04
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27.09.2019 13:04
Михайловский районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Волгоградского облсуда. Авария произошла вечером 24 сентября на улице Обороны в городе Михайловка. Пьяный водитель отечественной легковушки на пешеходном переходе сбил 17-летнего подростка и скрылся с места преступления. От полученных травм ребенок скончался на месте. На следующий день правоохранители задержали мужчину. Вину в преступлении он признал частично.
В 2014 году безработного жителя Михаловки уже лишали на полтора года права управления автомобилем из-за езды в нетрезвом виде.
В СИЗО фигурант дела проведет до 25 ноября текущего года.
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