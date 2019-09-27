Волгоград закупает первые квартиры для обитателей аварийных домов





Администрация Волгограда разместила несколько контрактов на приобретение квартир для жителей аварийных домов в рамках первого этапа переселения граждан по новой программе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, опубликованы извещения на покупку 12 квартир средней стоимостью около 2,3 миллиона рублей из расчета 42 тысячи рублей за 1 квадратный метр. При этом рыночная стоимость квадратного метра по предложениям на сайтах объявлений и от застройщиков несколько выше – около 43 тысяч рублей. Жилье планируется приобрести в домах, построенных не ранее 2009 года - то есть в том числе на вторичном рынке.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что руководство Фонда ЖКХ раскритиковало работу комитета строительства Волгоградской области за несвоевременное заключение контрактов на приобретение жилья в рамках реализации программы, на которую региону обещают 1,5 миллиарда рублей за три года, и пригрозило прекращением финансирования. Председатель областного комитета строительства Юрий Чувашин оправдывал задержку тем, что для запуска программы потребовалось изыскивать в региональном и муниципальных бюджетах дополнительные средства на покрытие разницы между нормативной и фактической стоимостью квадратного метра нового жилья.