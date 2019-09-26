Экономика 26.09.2019 17:08
383 7
26.09.2019 17:08
Иск о взыскании имущественного ущерба в размере 333 596 рублей предъявило администрации Волгограда ПАО "Детский Мир", сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
В обоснование иска указано, что в июле 2018 года при выпадении осадков произошел залив помещения магазина ПАО "Детский Мир", расположенного в Ворошиловском ТРЦ. В результате имуществу магазина был причинен значительный материальный ущерб. Арендодатель помещения - ОАО "Торговый Центр" отказался возмещать стоимость ущерба с указанием на то, что затопление произошло не по вине собственника помещения торгового центра, а в связи с недостаточной пропускной способностью городской ливневой канализации в месте соединения с городской магистральной сетью из-за пониженного диаметра магистральных сетей (врезки ливневой канализации Д-1000 мм по улице Профсоюзной в магистраль Д-300 мм по ул. Циолковского).
Общество направило в адрес администрации Волгограда претензию о возмещении имущественного вреда, но получило отказ. В ответе правового управления аппарата главы Волгограда было указано, что 15 июля 2018 года в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, вызванный выпадением обильного количества осадков. В этой связи затопление магазина, произошедшее в результате неблагоприятных погодных условий, не может являться основанием для ответственности администрации Волгограда. Предварительное заседание по данному делу состоится в начале октября.
Реклама
Популярное по теме
15.09.2019 18:27
28658 18
17.09.2019 13:11
20079 22
В Волгограде «Красный Октябрь» отсудил почти 600 миллионов старых долгов26.09.2019 18:13
Техника в помощь: волгоградские аграрии выбирают мощь и надежность26.09.2019 16:19
«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса26.09.2019 12:05
Чиновников Волгоградской области отчитали за срыв программы переселения из аварийного жилья26.09.2019 11:59
Еще один крупный город Волгоградской области берет в долг26.09.2019 09:16
Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру25.09.2019 16:49
Предприниматель отсудил у «Волгоградской неотложки» 10,4 млн рублей за аренду машин25.09.2019 16:33
В Волгограде единственный поставщик самолетного топлива пошел в отказ и получил штраф от УФАС25.09.2019 13:58
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представили уникальный фильм о России25.09.2019 13:48
Исследование: на что копят россияне?25.09.2019 09:49
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»24.09.2019 14:35
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса24.09.2019 13:14
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом24.09.2019 10:14
РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского района24.09.2019 09:33
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пива23.09.2019 16:05
Реклама