Экономика

Переживший потоп «Детский Мир» требует с мэрии Волгограда возмещения ущерба

Экономика 26.09.2019 17:08
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26.09.2019 17:08


Иск о взыскании имущественного ущерба в размере 333 596 рублей предъявило администрации Волгограда ПАО "Детский Мир", сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
В обоснование иска указано, что в июле 2018 года при выпадении осадков произошел залив помещения магазина ПАО "Детский Мир", расположенного в Ворошиловском ТРЦ. В результате имуществу магазина был причинен значительный материальный ущерб. Арендодатель помещения - ОАО "Торговый Центр" отказался возмещать стоимость ущерба с указанием на то, что затопление произошло не по вине собственника помещения торгового центра, а в связи с недостаточной пропускной способностью городской ливневой канализации в месте соединения с городской магистральной сетью из-за пониженного диаметра магистральных сетей (врезки ливневой канализации Д-1000 мм по улице Профсоюзной в магистраль Д-300 мм по ул. Циолковского).
Общество направило в адрес администрации Волгограда претензию о возмещении имущественного вреда, но получило отказ. В ответе правового управления аппарата главы Волгограда было указано, что 15 июля 2018 года в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, вызванный выпадением обильного количества осадков. В этой связи затопление магазина, произошедшее в результате неблагоприятных погодных условий, не может являться основанием для ответственности администрации Волгограда. Предварительное заседание по данному делу состоится в начале октября.

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