Первые заморозки ожидаются в Волгоградской области

Общество 26.09.2019 14:52
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26.09.2019 14:52
Заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в эти выходные в Волгоградской области, сообщает сегодня ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Росгидромета. Так, ночью и утром 28-29 сентября местами по области температура опустится до 2 градусов мороза.
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