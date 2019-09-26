Политика

В Волгоградской области миллионы на счетах показали только три партии

Политика 26.09.2019 13:57
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26.09.2019 13:57


О своих финансах в Волгоградской области отчитались 46 региональных отделений, из которых только 6 имеют деньги на счетах. Как сообщает ИА "Высота 102", результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных политических партий за II квартал текущего года обнародовала избирательная комиссия Волгоградской области.
Из 46 региональных отделений, как выяснилось, миллионы на счетах имеют только "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия". Финансы поют романсы в отчетах 39 реготделений, предоставивших "нулевые" сведения.
Итак, за истекший период самой состоятельной оказалась партия "Единая Россия", которая получила 23 267 899 рублей. На втором месте  КПРФ – 4 739 579 рублей. "Справедливая Россия" – 2 297 462 рубля, ЛДПР – 636 946 рублей, "Яблоко" – 148 400 рублей, "Гражданская платформа" – 2 000 рублей.
В общей сложности счета указанных шести партий пополнились на 31 092 286 рублей. На осуществление уставной деятельности региональные отделения израсходовали 27 532 517 рублей. 
Больше всего денег - 13 700 379 рублей - ушло на содержание региональных отделений партий. Вторая строчка расходов - проведение публичных мероприятий. На эти цели израсходовано 9 881 075 рублей. На пропаганду направлено 3 435 126 рублей, на проведение съездов, партийных конференций, общих собраний - 423 937 рублей.
Не сдали финансовые отчеты "Интернациональная партия России", "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО", "ПАРТИЯ РОСТА" и "Города России". К ним принимаются меры по привлечению к административной ответственности.

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