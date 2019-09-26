В Советском районе Волгограда у школы №54 появится собственный сквер





До конца текущего года возле школы №54 по улице Казахской в Советском районе Волгограда появится сквер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в настоящее время объявлен аукцион на поиск подрядной организации. Обустройству подлежит территория площадью 3000 квадратных метров. В зеленой зоне уложат газон, для ухода за которым смонтируют поливочный водовод, разобьют цветочные клумбы, установят парковую мебель и ограждение по периметру. Гарантия на все работы составит 5 лет.

Работы будут выполнены по программе инициативного бюджетирования – за создание на этом участке школьного сквера волгоградцы проголосовали весной этого года. Помимо создания зеленой зоны у школы № 54 волгоградцы проголосовали за благоустройство сквера между домами № 35 и 39 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе, территории у сквера Петровского в Советском, продолжение работ в парке Семейном Дзержинского района и на других территориях.

Создание зоны отдыха возле школы №54 станет продолжением работ по благоустройству улицы Казахской. Обновленное пространство располагается выше трамвайной линии. Ранее напротив клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 положили тротуарную плитку, установили фонари, лавочки и высадили около 400 деревьев и кустарников.



