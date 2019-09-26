Расследования

В Волгоградской области пропал мужчина без передних зубов и с тату на руке

Расследования 26.09.2019 10:52
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26.09.2019 10:52


Следователи просят оказать содействие в розыске 61-летнего Павла Косолапова, который в конце августа прибыл в Урюпинск и бесследно исчез. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, до настоящего времени место нахождения пожилого мужчины неизвестно.
Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы седые, имеются залысины.
Особые приметы: передние зубы отсутствуют, на пальцах руки имеется татуировка.
В день исчезновения был одет: куртка черного цвета, рубашка белого цвета в голубую полоску, джинсы синего цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Косолапова П.М. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-927-251-86-53 или "02".

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