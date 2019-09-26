



Следователи просят оказать содействие в розыске 61-летнего Павла Косолапова, который в конце августа прибыл в Урюпинск и бесследно исчез. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, до настоящего времени место нахождения пожилого мужчины неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы седые, имеются залысины.

Особые приметы: передние зубы отсутствуют, на пальцах руки имеется татуировка.

В день исчезновения был одет: куртка черного цвета, рубашка белого цвета в голубую полоску, джинсы синего цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Косолапова П.М. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-927-251-86-53 или "02".



