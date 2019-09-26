Еще один крупный город Волгоградской области берет в долг





Администрация Волжского оформляет кредит в 400 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сумма разбита на 4 лота, по 100 миллионов рублей каждый. Триста миллионов рублей мэрия готова занять в форме возобновляемой кредитной линии на два года, еще сто миллионов – в форме невозобновляемой кредитной линии на такой же срок. Использование займа может обойтись городскому бюджету почти в 80 миллионов рублей.

Ранее, напомним, администрация Волгограда разместила на сайте госзаказов извещения о проведении электронных аукционов на привлечение кредитных средств в размере 1,1 миллиарда рублей.

Фото сайта администрации Волжского.