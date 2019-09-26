Еще один крупный город Волгоградской области берет в долг

Экономика 26.09.2019 09:16
7320 15
26.09.2019 09:16
Администрация Волжского оформляет кредит в 400 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сумма разбита на 4 лота, по 100 миллионов рублей каждый. Триста миллионов рублей мэрия готова занять в форме возобновляемой кредитной линии на два года, еще сто миллионов – в форме невозобновляемой кредитной линии на такой же срок. Использование займа может обойтись городскому бюджету почти в 80 миллионов рублей.
Ранее, напомним, администрация Волгограда разместила на сайте госзаказов извещения о проведении электронных аукционов на привлечение кредитных средств в размере 1,1 миллиарда рублей.
Фото сайта администрации Волжского.
Реклама
Популярное по теме
15.09.2019 18:27
28642 18
17.09.2019 13:11
20053 22
«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса26.09.2019 12:05
Чиновников Волгоградской области отчитали за срыв программы переселения из аварийного жилья26.09.2019 11:59
Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру25.09.2019 16:49
Предприниматель отсудил у «Волгоградской неотложки» 10,4 млн рублей за аренду машин25.09.2019 16:33
В Волгограде единственный поставщик самолетного топлива пошел в отказ и получил штраф от УФАС25.09.2019 13:58
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представили уникальный фильм о России25.09.2019 13:48
Исследование: на что копят россияне?25.09.2019 09:49
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»24.09.2019 14:35
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса24.09.2019 13:14
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом24.09.2019 10:14
РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского района24.09.2019 09:33
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пива23.09.2019 16:05
В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооператив23.09.2019 15:49
Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под суд23.09.2019 15:12
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery Club23.09.2019 14:33
Реклама