Расследования

Волжанину вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе в воинской части

Расследования 25.09.2019 12:35
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25.09.2019 12:35


Сегодня приговором Волжского городского суда к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно приговорен 51-летний местный житель за ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФСБ России, бывший военнослужащий был задержан полицейскими в мае текущего года по подозрению в ложном минировании воинской части в Волжском. В ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу совместно со следователями было установлено, что задержанный, решивший дестабилизировать деятельность воинской части, 17 мая сообщил в дежурную службу заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.
Благодаря своевременным действиям оперативных служб, информация о факте минирования не подтвердилась. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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