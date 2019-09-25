Политика

Прошедшие в регпарламент депутаты покинули гордуму Волгограда под «дембельский аккорд»

Политика 25.09.2019 10:14
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25.09.2019 10:14


Сегодня Волгоградская гордума досрочно прекратила полномочия трех депутатов - Алексея Волоцкова, Андрея Таева и Алексея Рыгина, сообщает ИА «Высота 102». Народные избранники, которые по итогам выборов 8 сентября прошли в областную думу, не скрывали отличного настроения и заверили теперь уже бывших коллег, что не забудут совместных радостных дней работы на благо народа и продолжат в том же духе в региональном парламенте. После того, как трое счастливых обладателей мандатов облдумы выступили с проникновенными речами, Алексей Волоцков хлебосольно пригласил всех после заседания в свой кабинет на «дембельский аккорд». На этом трогательное прощание не закончилось. Лариса Тропкина и Татьяна Минина многозначительно преподнесли троим воспарившим до уровня облдумы депутатам книги с названием «Цари, поэты и герои». «Читайте и вспоминайте нас», - растроганно пропела Лариса Тропкина. Возможно, дело дошло бы до чтения стихов и совместного исполнения баллад, но конец затянувшимся  проводам положил Андрей Косолапов. «Всем спасибо, все свободны», - сказал председатель гордумы без сантиментов и предложил депутатам сосредоточиться на рассмотрении вопросов из основной повестки заседания.
Напомним, места Волоцкова и Таева в гордуме займут кандидаты по списку «Единой России», вакантное место после ухода Рыгина разыграют на довыборах в следующем году. 

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