



Сегодня Волгоградская гордума досрочно прекратила полномочия трех депутатов - Алексея Волоцкова, Андрея Таева и Алексея Рыгина, сообщает ИА «Высота 102». Народные избранники, которые по итогам выборов 8 сентября прошли в областную думу, не скрывали отличного настроения и заверили теперь уже бывших коллег, что не забудут совместных радостных дней работы на благо народа и продолжат в том же духе в региональном парламенте. После того, как трое счастливых обладателей мандатов облдумы выступили с проникновенными речами, Алексей Волоцков хлебосольно пригласил всех после заседания в свой кабинет на «дембельский аккорд». На этом трогательное прощание не закончилось. Лариса Тропкина и Татьяна Минина многозначительно преподнесли троим воспарившим до уровня облдумы депутатам книги с названием «Цари, поэты и герои». «Читайте и вспоминайте нас», - растроганно пропела Лариса Тропкина. Возможно, дело дошло бы до чтения стихов и совместного исполнения баллад, но конец затянувшимся проводам положил Андрей Косолапов. «Всем спасибо, все свободны», - сказал председатель гордумы без сантиментов и предложил депутатам сосредоточиться на рассмотрении вопросов из основной повестки заседания.

Напомним, места Волоцкова и Таева в гордуме займут кандидаты по списку «Единой России», вакантное место после ухода Рыгина разыграют на довыборах в следующем году.



