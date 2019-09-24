Политика 24.09.2019 19:04
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24.09.2019 19:04
Гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин получает мандат депутата Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» , завтра, 25 сентября, облизбирком примет соответствующее решение. Руководитель дочернего предприятия крупнейшей газовой корпорации займет в регпарламенте место Николая Семисотова, который назначен сенатором от исполнительной власти региона. Марамыгин в предвыборном списке «Единой России» шел под №2 в Михайловской территориальной группе, которую возглавлял экс-спикер облдумы.
Напомним, в облдуме прошлого созыва депутатом работал предыдущий руководитель ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» Гасан Набиев. Он возглавлял предприятие с 2004 по 2016 годы. Весной текущего года после федерального скандала с оскорбительным высказыванием Набиева в адрес пожилых граждан, он досрочно сложил полномочия парламентария. Напомним, депутат в ходе заседания облдумы заявил о том, что пенсии в размере 8 тысяч рублей получают алкаши и тунеядцы. Высказывание политика резко осудило руководство партии «Единая Россия», после чего тот покинул заксобрание и был лишен партбилета.
Фото: volgograd-tr.gazprom.ru
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