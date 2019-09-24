В Волгограде жителя Самары задержали после дачи крупной взятки полицейскому





Уголовное дело о даче взятки сотруднику городского управления МВД в Волгограде возбуждено в отношении 35-летнего жителя Самарской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, в конце августа текущего года сотрудниками областного батальона ДПС в Центральном районе Волгограда на передвижном посту были остановлены четыре грузовых автомобиля, перевозившие без разрешительных документов габаритные тепловые установки для котельных. В отношении водителей были составлены протоколы, а собранные материалы легли в основу дел об административном правонарушении, возбужденных отделением технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду. Грузоперевозчикам - индивидуальным предпринимателям грозил штраф в размере до 400 тысяч рублей. Доверенное лицо коммерсантов, чтобы избежать наказания, предложил начальнику подразделения полиции 200 тысяч рублей за "урегулирование вопроса". Факт передачи взятки зафиксировали сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД.



