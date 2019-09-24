В Волгограде жителя Самары задержали после дачи крупной взятки полицейскому

Происшествия 24.09.2019 16:11
601 1
24.09.2019 16:11
Уголовное дело о даче взятки сотруднику городского управления МВД в Волгограде возбуждено в отношении 35-летнего жителя Самарской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, в конце августа текущего года сотрудниками областного батальона ДПС в Центральном районе Волгограда на передвижном посту были остановлены четыре грузовых автомобиля, перевозившие без разрешительных документов габаритные тепловые установки для котельных. В отношении водителей были составлены протоколы, а собранные материалы легли в основу дел об административном правонарушении, возбужденных отделением технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду. Грузоперевозчикам - индивидуальным предпринимателям грозил штраф в размере до 400 тысяч рублей. Доверенное лицо коммерсантов, чтобы избежать наказания, предложил начальнику подразделения полиции 200 тысяч рублей за "урегулирование вопроса". Факт передачи взятки зафиксировали сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД.
Реклама
Популярное по теме
18.09.2019 08:40
38593 14
16.09.2019 15:36
18026 20
19.09.2019 12:15
22162 17
В Волгоградской области разбился насмерть председатель Алексеевского райсуда24.09.2019 11:51
Происшествия 24.09.2019 11:51
12165 2 Обсудить
В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениями23.09.2019 12:52
Происшествия 23.09.2019 12:52
1575 2 Обсудить
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус, есть пострадавшие23.09.2019 10:27
Происшествия 23.09.2019 10:27
4370 0 Обсудить
В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из Михайловки22.09.2019 08:52
Происшествия 22.09.2019 08:52
1820 0 Обсудить
В Волгограде уставший водитель устроил месиво на московской трассе: 2 погибли, 2 пострадали (ФОТОШОК)21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
11882 6 Обсудить
В Волгоградской области пассажиры двух отечественных авто выжили после столкновения лоб в лоб21.09.2019 11:38
Происшествия 21.09.2019 11:38
2216 0 Обсудить
В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майке20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
15128 20 Обсудить
Житель Волгоградской области пообещал убить парня из-за громкой музыки19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
2891 5 Обсудить
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя19.09.2019 12:15
Происшествия 19.09.2019 12:15
22162 17 Обсудить
Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)19.09.2019 12:10
Происшествия 19.09.2019 12:10
6429 6 Обсудить
В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителя19.09.2019 09:54
Происшествия 19.09.2019 09:54
5143 5 Обсудить
Найденные в степи под Волгоградом «коктейли Молотова» уничтожили на месте18.09.2019 12:46
Происшествия 18.09.2019 12:46
1801 2 Обсудить
В Волгоградской области задержан осквернитель памятного знака на месте расстрела евреев18.09.2019 08:48
Происшествия 18.09.2019 08:48
10491 4 Обсудить
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб18.09.2019 08:40
Происшествия 18.09.2019 08:40
38593 14 Обсудить
Двоих волгоградцев порезали и избили за просьбу не мусорить17.09.2019 15:18
Происшествия 17.09.2019 15:18
11550 19 Обсудить
Реклама