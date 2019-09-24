



28 сентября в Волгограде медики приглашают всех желающих проверить свое сердце. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатная профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному Дню сердца, пройдет с 11.00 до 14.00 в Ворошиловском торговом центре.

Посетители ТРК смогут сделать электрокардиограмму, измерить свое артериальное давление, получить консультации ведущих врачей региона по таким направлениям, как кардиология, эндокринология и терапия. Специалисты доступным языком расскажут о том, как уберечь себя и близких от сердечно-сосудистых катастроф. Волонтеры-медики обучат гостей навыкам скандинавской ходьбы, проинформируют о профилактике инсультов и инфарктов.



