Здравоохранение

«О делах сердечных»: медики приглашают волгоградцев на профилактическую акцию

Здравоохранение 24.09.2019 15:33
695 2
24.09.2019 15:33


28 сентября в Волгограде медики приглашают всех желающих проверить свое сердце. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатная профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному Дню сердца, пройдет с 11.00 до 14.00 в Ворошиловском торговом центре.
Посетители ТРК смогут сделать электрокардиограмму, измерить свое артериальное давление, получить консультации ведущих врачей региона по таким направлениям, как кардиология, эндокринология и терапия. Специалисты доступным языком расскажут о том, как уберечь себя и близких от сердечно-сосудистых катастроф. Волонтеры-медики обучат гостей навыкам скандинавской ходьбы, проинформируют о профилактике инсультов и инфарктов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарством
17.09.2019 10:37
8455 13
Владимир Шкарин вступил в должность ректора Волгоградского медуниверситета
24.09.2019 10:20
3317 6
В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умер
27.08.2019 17:19
3530 0
Здравоохранение
24.09.2019 10:20
Здравоохранение 24.09.2019 10:20
3317 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2019 12:13
Здравоохранение 17.09.2019 12:13
5571 3 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
17.09.2019 10:37
Здравоохранение 17.09.2019 10:37
8455 13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 15:54
Здравоохранение 04.09.2019 15:54
8861 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 09:22
Здравоохранение 04.09.2019 09:22
4002 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2019 17:23
Здравоохранение 28.08.2019 17:23
5090 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2019 17:19
Здравоохранение 27.08.2019 17:19
3530 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 11:09
Здравоохранение 23.08.2019 11:09
5115 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 09:20
Здравоохранение 23.08.2019 09:20
1146 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2019 19:00
Здравоохранение 22.08.2019 19:00
8040 16 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2019 10:50
Здравоохранение 22.08.2019 10:50
3657 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2019 15:34
Здравоохранение 21.08.2019 15:34
2006 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2019 10:55
Здравоохранение 21.08.2019 10:55
5576 36 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2019 12:37
Здравоохранение 19.08.2019 12:37
12410 21 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2019 08:45
Здравоохранение 19.08.2019 08:45
1150 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:37
В Волгограде дерзкого разбойника осудили на 7 лет строгого режимаСмотреть фотографии
16:13
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде жителя Самары задержали после дачи крупной взятки полицейскомуСмотреть фотографии
15:33
«О делах сердечных»: медики приглашают волгоградцев на профилактическую акциюСмотреть фотографии
15:19
Экс-сотрудника ЖД приговорили к штрафу за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»Смотреть фотографии
14:29
ОПГ наркодилеров грозит пожизненное заключение за деятельность в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:23
В администрации Волгоградской области - массовые отставкиСмотреть фотографии
13:41
Школьные годы чудесные: платформа «Лицей» обеспечит качественное обучениеСмотреть фотографии
13:30
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
«Шахтерская соль» по вкусу сильным: в Котельниково состоялся экстремальный забегСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области прощание с погибшим председателем райсуда состоится 25 сентябряСмотреть фотографии
12:08
Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:51
В Волгоградской области разбился насмерть председатель Алексеевского райсуда Смотреть фотографии
11:02
Центр Волгограда томится в ожидании инаугурации губернатораСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде гражданин Армении «намудрил» с мошенническими схемами при продаже автомобилейСмотреть фотографии
10:20
Владимир Шкарин вступил в должность ректора Волгоградского медуниверситетаСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградском облсуде посмотрят интересное "кино" о выборахСмотреть фотографии
08:43
Компания «Газпром трансгаз Волгоград» приглашает юных патриотов принять участие в проекте «Сталинградский рубеж»Смотреть фотографии
17:52
В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные срокиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросовСмотреть фотографии
16:34
Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
16:05
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пиваСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооперативСмотреть фотографии
15:12
Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под судСмотреть фотографии
15:00
УФСБ по Волгоградской области ищет молодые кадрыСмотреть фотографии
14:33
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery ClubСмотреть фотографии
14:30
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателейСмотреть фотографии
14:14
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораториюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 