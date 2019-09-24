



К штрафу в 150 тысяч рублей приговорен 48-летний бывший сотрудник ОАО "РЖД" за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к сходу с рельсов вагонов грузового поезда в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Южной транспортной прокуратуре, такое решение вынес Михайловский районный суд.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года подсудимый работал мастером дорожного линейного участка Арчединской дистанции пути, осуществлял контроль за текущим содержанием пути. Обладая информацией о дефекте рельс, он не принял мер к устранению выявленных нарушений, что в дальнейшем повлекло сход 6 вагонов, следовавших в составе грузового поезда. В результате ОАО "РЖД" был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован.



