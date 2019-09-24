Расследования 24.09.2019 15:19
462 1
24.09.2019 15:19
К штрафу в 150 тысяч рублей приговорен 48-летний бывший сотрудник ОАО "РЖД" за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к сходу с рельсов вагонов грузового поезда в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Южной транспортной прокуратуре, такое решение вынес Михайловский районный суд.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года подсудимый работал мастером дорожного линейного участка Арчединской дистанции пути, осуществлял контроль за текущим содержанием пути. Обладая информацией о дефекте рельс, он не принял мер к устранению выявленных нарушений, что в дальнейшем повлекло сход 6 вагонов, следовавших в составе грузового поезда. В результате ОАО "РЖД" был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Популярное по теме
17.09.2019 14:36
32795 10
06.09.2019 13:15
19985 3
14.09.2019 14:34
18125 10
В Волгограде дерзкого разбойника осудили на 7 лет строгого режима24.09.2019 16:37
Расследования 24.09.2019 16:37
639 Обсудить
ОПГ наркодилеров грозит пожизненное заключение за деятельность в Волгограде24.09.2019 14:29
Расследования 24.09.2019 14:29
642 Обсудить
В Волгограде гражданин Армении «намудрил» с мошенническими схемами при продаже автомобилей24.09.2019 10:37
Расследования 24.09.2019 10:37
1730 1 Обсудить
В Волгоградском облсуде посмотрят интересное "кино" о выборах24.09.2019 10:17
Расследования 24.09.2019 10:17
11948 13 Обсудить
В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные сроки23.09.2019 17:52
Расследования 23.09.2019 17:52
6317 4 Обсудить
Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумы23.09.2019 16:34
Расследования 23.09.2019 16:34
16160 23 Обсудить
В Волгограде подполковника осудили за принудительное "крышевание" торговца23.09.2019 14:00
Расследования 23.09.2019 14:00
3523 3 Обсудить
В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗО23.09.2019 12:48
Расследования 23.09.2019 12:48
1660 1 Обсудить
В Волгограде конкурсный управляющий положил в карман полмиллиона со счетов фирмы-банкрота23.09.2019 11:37
Расследования 23.09.2019 11:37
1520 2 Обсудить
В Волгоградской области нашли водителя, который сбил ребенка21.09.2019 09:14
Расследования 21.09.2019 09:14
10096 0 Обсудить
В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублей20.09.2019 15:15
Расследования 20.09.2019 15:15
5656 7 Обсудить
Бродячего убийцу убрали с улиц Волгограда20.09.2019 12:59
Расследования 20.09.2019 12:59
3300 3 Обсудить
Обманутым дольщикам скандального долгостроя под Волгоградом бросили спасательный круг20.09.2019 12:17
Расследования 20.09.2019 12:17
4218 4 Обсудить
Махинация на 15 миллионов при расчистке ерика в Волгоградской области потянула на уголовное дело20.09.2019 11:45
Расследования 20.09.2019 11:45
6620 16 Обсудить
Осужденному в Астрахани мошеннику светит новый срок за продажу чужих квартир в Волгограде20.09.2019 10:18
Расследования 20.09.2019 10:18
1544 0 Обсудить
Реклама