«Шахтерская соль» по вкусу сильным: в Котельниково состоялся экстремальный забег

Спорт 24.09.2019 12:50
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24.09.2019 12:50
Серьезное испытание на выносливость, волю и крепость характера прошли смельчаки, отважившиеся попробовать настоящей «Шахтерской соли» в городе Котельниково Волгоградской области.
Экстремальный забег по трехкилометровой трассе с препятствиями состоялся в жилом районе «Восточный». Организаторы кроссфита – компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» и профсоюзная организация ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласили к участию в состязании спортивные команды предприятий и учреждений города Котельниково.
В 2019 году «Котельниково – Земля Героев» направила вызов партнёрскому проекту «Ковдор – Столица Гипербореи». Ковдорчане вызов приняли, и команда жителей далекой Мурманской области из трех мужчин и двух девушек заставила конкурентов серьезно поволноваться.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на старт «Шахтерской соли-2019» вышли шесть команд, в составе которых были сотрудники и молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалия и сборные города Котельниково. Спортсменам предстояло пройти семь серьезных испытаний, не считая выматывающего бега по трассе.
Первым препятствием было упражнение с тумбой. Для зачета в этом и других испытаниях команде нужно было в полном составе подбежать к месту и выполнить заданное количество повторов. Таким образом, общий результат зависел от каждого участника.
Как личных, так и командных усилий потребовали рывки гантелей, которые стали второй остановкой на маршруте. После такого напряжения пробежка до следующего пункта показалась многим спортсменам отдыхом.
Киппинг, махи гирей, становая тяга – по мере прохождения трассы силы атлетов убывали, и отличной поддержкой были помощь и чувство локтя товарища по команде.
Заключительными этапами кроссфита были боевой канат и покрышки. Только совместным напряжением и рывками всей команды игрокам удалось преодолеть эти испытания.
К финишу участники прибегали измотанными, но счастливыми. Ведь вне зависимости от времени и результата каждому из них удалось главное – побороть усталость, выйти за границы своих возможностей и доказать, что воля к победе, сила духа и единение команды способны одолеть любые препятствия.
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