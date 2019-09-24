Центр Волгограда томится в ожидании инаугурации губернатора





























Внутри музея, который сегодня закрыт для рядовых посетителей, наводят последний лоск. И без того чистые ковровые дорожки для уверенности пылесосят по второму кругу. К слову, все стулья в Триумфальном зале - "именные". Приглашенные гости будут рассаживать строго на определенные места. В торжественном мероприятии примут участие представители всех ветвей власти Волгоградской области, силовых структур, профессиональных сообществ, общественники, почетные жители — всего около 250 человек.













А для принятия присяги в Триумфальный зал избранный на второй срок губернатор Волгоградской области пройдет вот по этой красной дорожке. Скромно и со вкусом.





Между тем, обладатели приглашений на инаугурацию губернатора Волгоградской области начали в эти минуты прибывать в музей-панораму «Сталинградская битва» и рассаживаться в Триумфально зале. Андрей Бочаров также уже приехал. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор зашел в музей не через центральный вход.



















В районе музея - панорамы «Сталинградская битва», где в 12.00 должна начаться торжественная церемония инаугурации губернатора, идет подготовка к прибытию участников и гостей мероприятия. Окрестные улицы освобождены от транспорта, кое-где коммунальщики спешат почистить грязь и собрать старую листву. К музею уже начали прибывать гости. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из первых на пути ко входу в панораму замечен Почетный гражданин Волгограда Евгений Рогов. На месте уже и солдаты Роты почетного караула, а также музыканты военного оркестра.