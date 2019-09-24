Расследования

В Волгоградском облсуде посмотрят интересное "кино" о выборах

Расследования 24.09.2019 10:17
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24.09.2019 10:17


В  облсуд поступило еще два иска, связанных с проведением голосования на выборах в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» инициаторы исков, речь идет об отмене итогов голосования на девяти участках по Дзержинскому округу №14 и отмене итогов подсчета голосов на УИК №0927 в Тракторозаводском районе Волгограда. Первое заявление, как указано на сайте облсуда, не принято к производству. В соответствии с законодательством, оспаривать итоги голосования могут только кандидаты и партии, участвовавшие в выборах.
Вместе с тем, волгоградец Борис Пылин, получивший отказ в суде, считает, что на девяти участках Дзержинского округа №14 были совершены приписки при подсчете бюллетеней. «Я изучил итоги голосования на данных участках, сравнил с другими участками на этом округе и поразился уровнем явки, а также количеством голосов, отданных за кандидата Андрея Таева, - рассказал Борис Пылин. – На этих девяти участках явка достигала более 60%, тогда как на трех других, которые я назвал «честными», она была всего около 20%. На «честных» участках голосовали примерно по 500-600 человек, а на подозрительных – по 1600-1700 человек. По моим предположениям, на девяти «нечестных» участках могло быть вброшено от 1000 до 1200 бюллетеней. Я считаю, что ни такой высокой явки, ни такого количества голосов, которые получил единоросс Андрей Таев при соперничестве с более известными кандидатами, на самом деле быть не могло». 
Чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, Борис Пылин обратился в облизбирком с просьбой предоставить видео с девяти спорных избирательных участков. «Я и мои доверенные лица хотели просмотреть все видео – с начала работы участков и до их окончания, чтобы подсчитать, сколько на участки в действительности было избирателей и потом сравнить их с данными участковых комиссий. Но в облизбиркоме мне отказали, хотя председатель Виктор Черячукин на всю страну главе ЦИК Элле Памфиловой заявил, что видеонаблюдение на участках ведется и при необходимости они могут его предоставить всем. Хотя видеонаблюдение должно было быть открыто для всех. Парадокс – волгоградцы могли в режиме онлайн наблюдать, как голосовали москвичи, но не могли видеть, как голосуют в Волгограде», - прокомментировал Борис Пылин. Ранее волгоградец уже направил заявления, связанные с нарушениями на выборах, в генеральную прокуратуру, в ФСБ и в СК РФ.

Иск волгоградца Валерия Котельникова связан с требованием отмены выборов на УИК №0927. Валерий Котельников являлся членом этой участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и снимал на камеру процедуру подсчета голосов. Этому событию он посвятил целый фильм, который выложил в интернет. «Звездой» интернета стала председатель УИК №0927 Лариса Клейменова, которая обзывала Валерия Котельникова «крысой» и грязно ругалась, выражая недовольство тем, что член комиссии фиксирует все на видео, неадекватно реагируя на заявления Валерия Котельникова о его законном праве на видеосъемку. «Члены комиссии не заполняли итоговые протоколы, рисовали какие-то цифры карандашом, считали бюллетени по уголкам, не перекладывая их, как положено. Пачки непогашенных бюллетеней и во время подсчета и после лежали на стульях, бери, кто хочет и докладывай, куда хочешь, тогда как их надо было гасить еще до подсчета голосов. Вдобавок ко всему председатель УИК, которая все время куда-то убегала и кому-то названивала,  отказалась принять от меня жалобу, заявив, что не хочет этого делать. Кроме того, члены комиссии считали действительными бюллетени, где в каждом квадратике стояли отметки. Честно, я много лет участвую в выборах, но такого беспредела не видел», - поделился Валерий Котельников. Иск волгоградца областной суд рассмотрит 9 октября. По его  словам, суд уже запросил в ИКВО видео с избирательного участка. В облизбиркоме информагентству пояснили, что также намерены в ходе судебных слушаний детально разобраться в ситуации, установить всех обстоятельства инцидента, о котором заявляет истец.


Напомним, ранее в Волгоградский облсуд обратился Михаил Таранцов, который требует отменить результаты выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13  в связи с тем, что они не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, это произошло из-за выдвижения в качестве кандидата по данному округу Сергея Таранцева от партии пенсионеров за социальную справедливость. В результате, считает Михаил Александрович, было много недействительных бюллетеней, так как люди путались, сначала ставили галочку в графе напротив фамилии Таранцева, потом исправляли и ставили знак в графе с фамилией Таранцова. Как предполагает Михаил Таранцов,  Сергей Таранцев выполнял роль заказного двойника. Рассмотрение дела назначено на 15 октября. 

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